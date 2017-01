Athen: "Putschisten" werden nicht ausgeliefert

Jene türkischen Soldaten, die nach dem gescheiterten Putschversuch in ihrem Land im Sommer des vergangenen Jahres mit einem Hubschrauber nach Griechenland geflohen waren und dort um Asyl angesucht hatten, dürfen nicht an ihr Heimatland ausgeliefert werden. Dies hat der Oberste Gerichtshof in Athen am Donnerstag in letzter Instanz entschieden. Die Regierung in Ankara kritiserte das Urteil und warf den griechischen Behörden vor, Putschisten zu schützen.