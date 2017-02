Athen gibt Milliarden Euro für Kampfjets aus

Einem internen Papier zufolge wurde auf Anordnung von Verteidigungsminister Panagiotis Kammenos "der Prozess der Aufrüstung der F- 16 gestartet", heißt es. Gegenüber der US- Regierung sei sowohl ein Interesse an der Aufrüstung der Maschinen als auch am Kauf neuer F- 35- Kampfjets bekundet worden, so das Blatt.

Ein Kampfjet des Typs F-16 Foto: AFP

Kosten könnten sogar noch steigen

Laut Angaben von ranghohen Mitarbeitern des Ministeriums könnten die Kosten für die Aufrüstung und Modernisierung der zurzeit 155 griechischen F- 16- Kampfjets sowie die angedachten Neuanschaffungen sogar vier bis fünf Milliarden Euro betragen. Wie die "Bild" berichtet, hat die Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras kürzlich auch eine Einverständniserklärung mit Russland unterschrieben, die die Wartung des Flugabwehrraketensystem S- 300 umfasst - Kostenpunkt: 9,5 Millionen Euro.

Während die Griechen also weiter unter der harten Sparpolitik leiden und der Internationale Währungsfonds (IWF) vom hoch verschuldeten Land weitere Reformen fordert, hat sich die Regierung in Athen dafür entschieden, in teure Flugzeuge und Waffensysteme aus den USA und Russland zu investieren ...