Asylwerber kommen jetzt per Charterflug!

Die Anreise und Registrierung der Asylwerber sei gut organisiert, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Mit Bussen wurden die Frauen und Männer direkt vom Flieger ins 20 Kilometer entfernte Erding gebracht. Am dortigen Fliegerhorst befindet sich der sogenannte Warteraum Asyl mit 3500 Schlafplätzen in alten Tornado- Unterständen und Leichtbauhallen, die so groß wie Volksfestzelte sind.

Bei der Registrierung in Erding Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Um die Versorgung der Flüchtlinge kümmern sich das Deutsche Rote Kreuz und der Verein Flüchtlingshilfe Erding, geleitet wird das Camp vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Um überhaupt nach Deutschland einreisen zu dürfen mussten sich die Flüchtlinge in Italien bereits einem umfangreichen Gesundheitscheck inklusive Röntgen sowie einer ersten Prüfung durch die Behörden unterziehen.

Umsiedelung akribisch geplant

Die Umsiedelung der Flüchtlinge aus Ankunftsländern wie Italien und Griechenland wird schon seit Monaten akribisch geplant. Sie dürfen nur dann in den Flieger steigen, wenn sie einen "Fit to fly"- Check bestehen und eine sehr gute Bleibeperspektive haben. Konkret heißt das, sie müssen aus Syrien, Iran, Irak oder Eritrea stammen.

Deutschland will 12.000 Afghanen abschieben

Wer aus Afghanistan stammt, hat mittlerweile schlechte Chancen auf Asyl in Deutschland. Die deutsche Regierung will demnächst mehr als 12.000 Afghanen abschieben, wie aus einer Antwort der deutschen Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vorliegt, hervorgeht. Zur Begründung hieß es, in den großen Zentren Afghanistans sei die Sicherheit garantiert.