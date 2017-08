Asyl- Hotspots in Afrika: Auch SPD auf Kurz- Kurs

Mit der derzeitigen Praxis betreibe die EU so etwas wie ein "Schlepper- Förderungsprogramm", warnte Kurz bereits im September 2015 gegenüber dem dem "Deutschlandfunk" . Schon damals forderte er die Errichtung von Auffanglagern für Flüchtlinge in Nordafrika.

Sebastian Kurz Foto: APA/Hans Klaus Techt, dpa/Sebastian Kahnert

Pistorius: "Wir füttern die Schlepper"

Nun schweben auch Pistorius, der im Wahlkampfteam von SPD- Kanzlerkandidat Martin Schulz für das Thema innere Sicherheit zuständig ist, solche Lager vor, konkret in Libyen. Es sei zum Handeln zu spät, wenn die Flüchtlinge bereits in Italien seien. "Dann setzen wir die Menschen dem Risiko auf dem Mittelmeer aus. Wir füttern die Schlepper", sagte Pistorius im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Man müsse davon ausgehen, dass ein großer Teil der Menschen aus Afrika ohnehin keinen Anspruch auf Asyl haben. Pistorius glaube daher, dass Auffanglager dafür sorgen könnten, dass weniger Menschen Schlepper bezahlen, die sie über das Mittelmeer bringen. Zur Frage, ob die Libyer solche Lager zulassen würden, sagte er: "Das ist eine Frage von Geld. Die Libyer müssen ein Interesse daran haben, dass ihr Staatswesen auf die Beine kommt."

Der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius Foto: AFP

Flüchtlingskrise: Italien verlangt mehr Hilfe der EU- Partner

Von Libyen aus versuchen Hunderttausende Geflüchtete über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen , 2016 erreichten auf diesem Weg 180.000 Menschen den Kontinent. Mehr als 5000 Menschen ertranken. Auch heuer sind bereits mehr als 93.000 Flüchtlinge an italienischen Häfen angekommen. Italien fühlt sich mit der Lage überfordert und verlangt seit langem mehr Hilfe der EU- Partner sowie einen "Rettungskodex" für NGOs. Am Freitag hatte die italienische Regierung beschlossen, die eigene Marine vor der libyschen Küste einzusetzen, um Menschenschmuggler aufzuspüren. "Wir brauchen eine Lösung, sonst kollabiert Italien", sagte Pistorius.

Der Zustrom von Flüchtlingen aus Afrika nimmt massiv zu. Foto: AFP (Archivbild)

Er greift mit dem Wunsch nach Auffanglagern außerhalb der EU eine Forderung auf, die in der SPD sehr umstritten ist. Im Februar hatte sich bereits SPD- Fraktionschef Thomas Oppermann dafür ausgesprochen, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge nach Nordafrika zurückzubringen, dort zu versorgen und zu betreuen. Außenminister Sigmar Gabriel und Martin Schulz hingegen erteilten diesem Vorschlag eine klare Absage. Die Pläne seien für beide "nicht für umsetzbar".

Auch SPD- Kanzlerkandidat Schulz für neue Afrika- Strategie

Doch knapp zwei Monate vor der Bundestagswahl gibt es in der Flüchtlingspolitik innerhalb der SPD scheinbar eine Kehrtwende. Denn nun warb auch Schulz in der Vorwoche bei einem Besuch in Italien für eine neue Afrika- Strategie , um Fluchtursachen "nicht auf dem Papier, sondern praktisch und auch mit Geld" anzupacken. Ideologische Debatten könne man sich in der Flüchtlingskrise nicht länger leisten. "Das ist kein Zustand, wie wir ihn langfristig akzeptieren können. Eine Situation wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in Europa 2015 darf sich nicht wiederholen. Was wir brauchen, sind pragmatische Schritte", so Schulz, der für eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen in Europa eintritt.

Foto: AP