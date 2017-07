Arzt schießt in New Yorker Krankenhaus um sich

Nach Informationen mehrer US- Medien wurden bei dem Angriff im Bronx- Lebanon Hospital sechs Menschen verletzt, fünf davon schwer. Der Täter erschoss außerdem einen Arzt des Krankenhauses und brachte sich danach selbst um. Bill de Blasio, der Bürgermeister von New York City, sagte in einen Satetment, dass die Schießerei keinen terroristischen Hintergrund habe. Mehrere der Verletzten "kämpfen mit ihren Leben", so de Blasio.

Täter ist ehemaliger Arzt

US- Medien berichteten übereinstimmend, bei dem Täter handle es sich um einen früheren Mitarbeiter des Krankenhauses, einen 45 Jahre alten Arzt. Ein Angestellter des Lebanon Hospital sagte gegenüber dem Lokalsender ABC7NY, der Mann sei entlassen worden, weil er von seinem Arbeitgeber für "verrückt" gehalten worden sei. Andere Quellen lassen vermuten, er habe seinen Job selbst gekündigt.

Ein in sozialen Netzwerken geteiltes Foto zeigte einen toten Afro- Amerikaner im Ärztekittel, blutüberströmt am Boden des Krankenhauses liegend. Demnach soll es sich bei dem Toten in dem Bild um den 45- jährigen Schützen handeln - auch Polizeibeamte bestätigten bereits, dass der Täter einen weißen Ärztekittel trug. In der Nähe der Leiche soll ein Sturmgewehr gefunden worden sein. Laut Informationen der Polizei soll der Angreifer versucht haben, sich selbst anzuzünden. Er ist an einer Verletzung gestorben, die er sich selbst zugefügt hat.

"Sicherheit nicht gut genug"

Das Lebanon Hospital liegt in einem belebten Viertel und hat rund 1000 Betten. Wie ein Patient auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurde das gesamte Gebäude von der Polizei abgeriegelt. Andere Nutzer berichteten von Ärzten und Krankenschwestern, die sich in Räumen verbarrikadiert hatten. Gegenüber BBC sagte Garry Trimble, dessen Verlobte im Krankenhaus arbeitet: "Die Sicherheit ist nicht gut genug. Wenn mir ein Mitarbeiter die Hintetür öffnet, kann ich einfach so hinein. Ich finde, jedes Krankenhaus sollte einen Polizisten an jedem Eingang positionieren. Die machen immer nur etwas, wenn etwas passiert!"

