Arbeitgeber darf Kopftuch im Job verbieten!

Ein Verbot müsse allerdings offiziell ausgesprochen werden. Der EuGH sprach dabei von einer "neutralen Regel", die der Arbeitgeber diskriminierungsfrei anwenden soll. Demnach sollen alle Arbeitnehmer gleich behandelt werden, indem ihnen allgemein und undifferenziert vorgeschrieben wird, sich neutral zu kleiden. Dies gelte vor allem bei Mitarbeiterinnen mit Kundenkontakt.

Kundenwünsche reichen für ein Verbot nicht aus

Wünsche von Kunden allein, die nicht von Mitarbeiterinnen mit islamischem Kopftuch bedient werden wollten, würden für ein Verbot nicht ausreichen, präzisierten die Richter. Zudem könne ein nationales Gericht zu einem anderen Schluss kommen, wenn sich herausstellen sollte, dass im Einzelfall die Regel selektiv angewandt werde, also etwa nur auf das Tragen islamischer Kopftücher.

Foto: Peter Tomschi

Fall einer muslimischen Rezeptionistin als Auslöser

Anlass des Urteils waren Klagen muslimischer Frauen. In Belgien war die Rezeptionistin Samira A. nach drei Jahren Arbeit in einem Sicherheitsunternehmen entlassen worden, als sie ankündigte, das Kopftuch künftig auch während der Arbeitszeit tragen zu wollen. Das widersprach jedoch der internen Arbeitsordnung, die sichtbare Zeichen von "politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen" nicht erlaubte.

Foto: FETHI BELAID/AFP/picturedesk.com

Unter diesen Umständen stelle ein Kopftuchverbot keine unmittelbare Diskriminierung dar, erklärten die Luxemburger Richter. Allerdings könne es um "mittelbare Diskriminierung" gehen, also eine Regelung, die Personen mit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung besonders benachteiligt. Dies könne jedoch gerechtfertigt sein, etwa um politische, philosophische oder religiöse Neutralität gegenüber Kunden zu wahren.

Eine Ungleichbehandlung verschiedener Anschauungen und Religionen sei laut EuGH nur dann zulässig, wenn sich dies aus der Art der Tätigkeit ergibt. Dies könne etwa aus Gründen der Hygiene oder der Sicherheit sein.

Kritik aus Deutschland am EuGH- Urteil

Kritik am EuGH- Urteil kommt aus Deutschland. Es könne "für muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, in Zukunft noch schwerer werden, in den Arbeitsmarkt zu kommen", erklärte die Leiterin der staatlichen deutschen Antidiskriminierungsstelle, Christine Lüders. Arbeitgeber sollten sich "gut überlegen, ob sie sich durch Kopftuchverbote in ihrer Personalauswahl einschränken wollen". "Sie würden damit gut qualifizierte Beschäftigte ausgrenzen", so Lüders.

Österreich: Kopftuch am Arbeitsplatz erlaubt

In Österreich ist das Tragen von Kopftüchern am Arbeitsplatz grundsätzlich gestattet, die Bundesregierung möchte es aber im öffentlichen Dienst mittels eines "Neutralitätsgebots" untersagen. Im Vorjahr erklärte der Oberste Gerichtshof (OGH) die Kündigung einer Muslimin für zulässig, die ihren Gesichtsschleier nicht abnehmen wollte . Der OGH erklärte aber zugleich, dass eine Benachteiligung bei der Zuweisung von Aufgaben am Arbeitsplatz wegen des Tragens von religiöser Gewandung (islamisches Kopftuch und Über- Mantel) sehr wohl eine Diskriminierung dargestellt habe.