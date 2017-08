Apollo- Modell aus massivem Gold gestohlen

Der Diebstahl ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der Nacht auf Samstag. Unterstützt werden die Ermittler in der 10.000- Einwohner- Kommune inzwischen von der Bundespolizei FBI.

Extrem seltenes Sammlerstück

Bei dem Modell handelt es sich um ein extrem seltenes Sammlerstück. Der Pariser Juwelier Cartier hatte nur drei Stück davon anfertigen lassen und diese den drei Mondfahrern der Apollo 11 überreicht. "Es ist unmöglich, den Wert dieses Objekts festzustellen", so die Polizei.

Unter Sammlern erzielen Souvenirs der legendären Apollo- 11- Mission inzwischen hohe Preise. Neil Armstrongs Tasche, in der nach der Mondlandung 1969 erstmals Proben zur Erde gebracht wurden, hatte kürzlich bei einer Versteigerung in New York 1,8 Millionen Dollar (rund 1,5 Millionen Euro) erbracht.