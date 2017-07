Anti- Trump- Demonstranten fordern "Impeachment"

Ein Impeachment - so wird das Amtsenthebungsverfahren in den USA genannt - ist kompliziert. Bisher kam es erst dreimal vor: bei den US- Präsidenten Andrew Johnson wegen Missachtung der Rechte des Kongresses anno 1868, Richard Nixon wegen der Watergate- Affäre im Jahr 1974 und Bill Clinton (1999) wegen Meineids und Behinderung der Justiz. Seines Amtes enthoben wurde aber keiner der drei Angeklagten - Nixon kam einer Anklageerhebung durch seinen Rücktritt zuvor.

Demonstranten vor dem Rathaus in Downtown LA. Foto: Clara Milena Steiner

"Weg mit Trump" und "Falscher Präsident" Foto: Clara Milena Steiner

"Nieder, nieder, nieder mit Trump"

Die Unzufriedenheit mit Trump und seiner Politik scheint sich bei den Menschen in Los Angeles aufgestaut zu haben - beim "Impeachment March" am Sonntag ging es nämlich nicht um ein spezielles Thema, sondern um alle Dinge, die Trump in den Augen der Demonstranten falsch mache. Ihrem Zorn verliehen sie auch Worte. Mit Phrasen wie "Down, down, down with Trump! Up, up, up with the people!" (Nieder, nieder, nieder mit Trump! Hoch, hoch, hoch das Volk!) oder "No Trump, no KKK, no fascist USA!" (Nein zu Trump, nein zum Ku- Klux- Klan, nein zu einer faschistischen USA!) startete die Demo am Pershing Square, einem beliebten Park in Downtown L.A.

Manche Demonstranten verglichen Trump mit den Nazis - "Embarrassment" heißt Peinlichkeit. Foto: Clara Milena Steiner

"Die Präsidentschaft ist tot" Foto: Clara Milena Steiner

Unzufriedenheit und Zorn wächst

"Jeden Tag, wenn ich aufwache, ist irgendetwas noch schlimmer als am Tag davor", sagte John Meranda (56) aus Long Beach: "Deshalb bin ich heute hier." Der gleichen Meinung ist die 23- jährige Lola Fernandez aus Santa Monica: "So kann es nicht weitergehen. Es muss etwas geschehen - jetzt!" Sie waren nicht die einzigen, die mit bunten Plakaten und der USA- Flagge ausgestattet waren.

Laut diesem Plakat ist Trump ein "unrechtmäßiges, korruptes Kasperl". Foto: Clara Milena Steiner

Allen Levinson (55) aus Redondo Beach bastelte mit zwei Freunden das wohl größte Transparent des Umzugs - in großen Lettern steht "Unrechtmäßiges, korruptes Kasperl" neben einer Zeichnung von Trump. Levinson: "Wir haben 40 Stunden gebraucht, bis es perfekt war."

"Wir brauchen einen Anführer. Nicht einen Tweeter!" Foto: Clara Milena Steiner

Foto: Clara Milena Steiner

Impeachment relativ unwahrscheinlich

Trotz andauernder Proteste gegen den US- Präsidenten ist seine Amtsenthebung relativ unwahrscheinlich. Das Verfahren kann zwar vom Repräsentantenhaus mit einer einfachen Mehrheit eingeleitet werden, für einen Schuldspruch ist aber eine Zwei- Drittel- Mehrheit des Senats erforderlich. In beiden Kammern haben die Republikaner eine Mehrheit - und die stehen hinter Trump.