Anti- IS- Koalition tötet 18 verbündete Kämpfer

Die US- geführte Anti- IS- Koalition hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff in Syrien versehentlich 18 Kämpfer von verbündeten örtlichen Truppen getötet. Irrtümlich seien im Norden des Landes Einheiten der arabisch- kurdischen Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) beschossen worden, teilte die Allianz am Donnerstag mit. Noch ist nicht klar, welche Truppen dafür vernatwortlich waren.