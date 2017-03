Anti- Camorra- Razzia: Auch Politiker verhaftet

Der Vorwurf lautet unter anderem Korruption und Mafia- Beihilfe. Politiker sollen von der Camorra unterwanderten Unternehmen öffentliche Aufträge zugeschanzt haben, berichtete die Polizei.

Erst am Montag war in Italien einer der berüchtigtsten Camorra- Bosse, Francesco Zagaria, von den Carabinieri verhaftet worden. Zagaria gilt seit Jahren als Nummer eins des einflussreichen Camorra- Clans. Mit seiner Festnahme wurde dem Casalesi- Clan ein schwerer Schlag versetzt. Der Organisation werden zahlreiche Morde sowie Drogenhandel, Korruption und Betrug zur Last gelegt.