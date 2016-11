Anschlag im Irak: Über 70 iranische Pilger getötet

Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Attentat. Der IS verübt im Irak immer wieder Anschläge, die sich vor allem gegen die Mehrheit der Schiiten richten. So waren im vergangenen Sommer in Bagdad mehr als 280 Menschen getötet worden, als eine Autobombe vor einem Einkaufszentrum explodierte. Mit den Attentaten wollen die Extremisten die Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten im Irak weiter anheizen.

IS in Mossul stark unter Druck

Seit Mitte Oktober läuft eine Großoffensive irakischer Sicherheitskräfte auf die IS- Hochburg Mossul. Am Mittwoch hatten Schiitenmilizen die letzte Versorgungsroute zwischen der Großstadt und Syrien gekappt, Mossul und das noch vom IS gehaltene Umland sind damit von der Außenwelt abgeschnitten. Die Versorgungsroute Richtung Syrien ist für die Extremisten überlebenswichtig, weil sie über die Strecke Nachschub und Kämpfer transportieren.

Ein irakischer Soldat beim Kampf um Mossul Foto: APA/AFP/BULENT KILIC

Die Beteiligung der eng mit dem schiitischen Iran verbundenen Milizen an der Offensive ist höchst umstritten. Die Sunniten lehnen ihn ab, weil sie befürchten, dass die Milizen ihren Einfluss im Irak weiter ausdehnen. Mit ihrem Vormarsch sind die Schiiten tief in sunnitisches Kernland vorgedrungen.