Anschlag geplant? Terrorfamilie festgenommen

In einem Gebäude in der dortigen Nachbarschaft war im Jänner Material zum Bau einer Bombe gefunden worden.

Dem Insider zufolge wurden an dem Material DNA- Spuren gefunden, die die Polizei zu den jetzt Festgenommenen führte. Die Behörden in Frankreich befinden sich in erhöhter Alarmbereitschaft. Bei mehreren Anschlägen militanter Islamisten sind seit Jänner 2015 rund 230 Menschen in mehreren Städten des Landes getötet worden.