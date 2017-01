Anis Amri: Kontaktmann saß schon einmal in Haft

Bei der Durchsuchung eines Fahrzeugs und einer Moschee seien jedoch keine Beweise gefunden worden. Die Abendschau berichtete weiter, der Mann sei von den Ermittlern damals als "relevante Person" eingestuft worden. Das bedeute, dass die Behörden ihn nicht für einen potentiellen Attentäter, aber für einen Unterstützer und radikalen Islamisten hielten.

"Anhaltspunkte reichen nicht für Tatverdacht aus"

Gegen den 26- jährigen Tunesier war am Mittwoch Haftbefehl wegen Sozialbetrugs erlassen worden. Nach bisherigen Ermittlungen trafen sich Amri und der Festgenommene am Vorabend des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche in einem Restaurant. Es besteht der Verdacht, dass der Mann von dem Anschlagsplan gewusst haben könnte. Die Anhaltspunkte reichten aber "derzeit nicht für einen dringenden Tatverdacht aus", sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, am Mittwoch.

Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", WDR und NDR soll es sich bei dem Mann um einen alten Bekannten von Amri handeln. Er sei den Behörden ebenso wie Amri früh als radikaler Salafist aufgefallen und von Fahndern observiert worden. Auch gegen den späteren Attentäter hatte die Berliner Strafverfolgungsbehörde 2016 ermittelt und das Verfahren dann eingestellt. Auch Amri wurde von Sicherheitsbehörden als "Gefährder" geführt, man traute ihm also zu, jederzeit ein Attentat zu verüben.