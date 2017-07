Angriffe auf zwei Moscheen im Norden Israels

Am Freitag waren bei Angriffen in Jerusalem zwei israelische Polizisten getötet worden, die zur arabisch- muslimischen Minderheit der Drusen gehörten. Die Drusen, die eine eigene Lesart des Islam haben, leisten im Gegensatz zu den meisten anderen arabischen Israelis in Israel Militärdienst. Sie sind auch in der israelischen Polizei stark vertreten. In Israel leben rund 100.000 Drusen.

Die arabischen Israelis stellen rund 17 Prozent der israelischen Bevölkerung. Viele von ihnen betrachten die Drusen als Erfüllungsgehilfen bei ihrer gesellschaftlichen Marginalisierung. Einer der beiden Polizisten, die bei den Angriffen in Jerusalem am Freitag tödlich verletzt wurden, stammte Berichten zufolge aus Maghar.