Angela Merkel kandidiert zum 4. Mal als Kanzlerin

Merkel hatte schon zuvor erklärt, dass ihrer Ansicht nach der Parteivorsitz und das Kanzleramt in Personalunion zu führen sind. Damit ist verbunden, dass sich Merkel auf dem CDU- Bundesparteitag Anfang Dezember auch als CDU- Chefin wiederwählen lassen will. In den vergangenen Tagen waren immer mehr Unionspolitiker davon ausgegangen, dass sie für beide Ämter erneut antreten wird. Auch der SPD- Vorsitzende Sigmar Gabriel machte deutlich, dass er damit rechnet.

Foto: AP

Merkel ist seit April 2000 CDU- Vorsitzende und seit November 2005 Kanzlerin. Sollte sie 2017 zum vierten Mal gewinnen, hat sie die Chance, CDU- Mitbegründer Konrad Adenauer und auch Rekordhalter Helmut Kohl einzuholen. Adenauer war 14 Jahre, Kohl 16 Jahre lang Bundeskanzler.

Deutsche mehrheitlich für weitere Amtszeit von Merkel

Laut einer neuen Emnid- Umfragen unterstützt die Mehrheit der Deutschen eine weitere Amtszeit Merkels. 55 Prozent der Befragten hätten sich entsprechend geäußert, 39 Prozent wollten hingegen nicht, dass Merkel nach der Wahl 2017 Kanzlerin bleibe, berichtete "Bild am Sonntag". Besonders groß ist Merkels Rückhalt bei Unions- Anhängern, von denen 92 Prozent für eine vierte Amtszeit sind, sowie bei Frauen (66 Prozent). Die CDU liegt laut Umfrage derzeit bei 33 Prozent, die SPD bei 24 Prozent.

Foto: APA/AFP/Tobias Schwarz

Merkel gilt trotz der Flüchtlingskrise im vorigen Jahr und trotz der daraufhin einbrechenden Beliebtheitswerte für sie persönlich und die ganze Union als konkurrenzlos in der CDU. International wird sie nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA als letzte Verteidigerin westlicher Werte gesehen. Der scheidende US- Präsident Barack Obama nannte sie "zäh" und erklärte bei seinem Abschiedsbesuch am Donnerstag in Berlin, wäre er Deutscher, würde er sie wählen.

CDU vor Parteitag: "Orientierung in schwierigen Zeiten"

Der CDU- Bundesvorstand berät auf seiner zweitägigen Klausurtagung am Sonntag und Montag den Leitantrag für den Bundesparteitag am 6. Dezember in Essen, der auf Merkel zugeschnitten ist. Der Titel lautet "Orientierung in schwierigen Zeiten - für ein erfolgreiches Deutschland und Europa".

Die CDU will enttäuschte Wähler zurückgewinnen und sich wieder um den "Kern der Gesellschaft" kümmern, hieß es. Dabei soll unter anderem eine stärkere Familienförderung angestrebt werden. Außerdem soll notfalls mit weiteren Maßnahmen verhindert werden, dass erneut innerhalb eines Jahres fast eine Million Flüchtlinge und Migranten nach Deutschland kommt. Steuerüberschüsse sollen zu gleichen Teilen für Investitionen, Steuerentlastungen und zusätzliche Ausgaben verwendet werden.

Seehofer signalisiert Unterstützung für Kandidatur Merkels

Der deutsche CSU- Chef Horst Seehofer signalisierte bereits Unterstützung für eine erneute Kanzlerkandidatur Merkels. "Wir wollen jetzt für weitere vier Jahre das Vertrauen der Bevölkerung. Deshalb ist es gut, dass jetzt Klarheit herrscht", sagte Seehofer am Sonntag in München. Es komme jedoch darauf an, noch inhaltliche Differenzen zu klären. Dabei seien CDU und CSU auf einem guten Weg, auch in der Frage der Zuwanderungspolitik.