Amtsposse um beschlagnahmte Korane in Deutschland

Immerhin handelt es sich um die Heilige Schrift der Muslime, wenn auch in einer Übersetzung. Einfach vernichten - etwa verbrennen oder schreddern - kommt also nicht infrage. Eine weitere Nutzung ist ebenfalls ausgeschlossen, da die Ausgaben laut WDR "stark salafistisch geprägt" sind. Ein Behördenvertreter zeigte sich ratlos: "Wir suchen im Gespräch mit Islam- Organisationen nach einer islamgerechten Lösung."

Die im November in Deutschland beschlagnahmten Koran-Ausgaben Foto: APA/dpa/Wolfram Kastl

Die derzeit wahrscheinlichste Variante klingt abenteuerlich: Die Bücher könnten in Tücher gewickelt in der Wüste vergraben werden. Man würde sich in diesem Fall einen Ort suchen, an dem möglichst keine Menschen angesiedelt sind, die unwissentlich über das "Koran- Grab" gehen könnten.

Einstweilen haben die Behörden noch eine Nachdenkpause: Da noch eine Klage gegen die Beschlagnahme im Bundesland Nordrhein- Westfalen sowie das Verbot der Vereinigung, die mit den "Lies!"- Verteilaktionen auch in Österreich ins Visier der Verfassungsschützer geraten ist, anhängig ist, bleiben die Bücher vorerst im Lager.