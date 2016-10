Amokläufer (29) sticht vier Menschen nieder

Zu einem Blutbad kam es am Dienstag in der deutschen Stadt Bremen: Ein Amokläufer stach in einem Park im Stadtteil Horn vier Menschen nieder und verletzte diese teilweise schwer. Der Täter, laut Polizei ist er psychisch erkrankt, wurde verhaftet. Auf einen politischen Hintergrund der Tat gibt es keinerlei Hinweise.