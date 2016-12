Amnesty: Halbe Million Kurden in Türkei vertrieben

Die massive Repression durch Sicherheitskräfte in den Kurdengebieten im Südosten der Türkei habe rund eine halbe Million Menschen in die Flucht getrieben, prangert Amnesty in einem neuen Bericht an. Besonders die Situation vertriebener Familien aus dem kurdisch besiedelten Sur, einem Stadtbezirk von Diyarbakir im Südosten der Türkei, wird thematisiert.