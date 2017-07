Amazon- Chef verdient pro Tag 133 Millionen Dollar

Gates, der mit einem Privatvermögen von 90,9 Milliarden Dollar (umgerechnet 79,2 Mrd. Euro) seit Jahren auf Platz eins der Liste liegt, hat im Vergleichszeitraum "nur" 8,4 Milliarden Dollar (rund 7,3 Mrd. Euro) Gewinn erwirtschaftet, weshalb Finanzexperten erwarten, dass Bezos schon bald an seinem Landsmann wird vorbeiziehen können.

Amazon-CEO Jeff Bezos Foto: AFP/Getty Images/Drew Angerer

Verantwortlich für den starken Anstieg von Bezos' Vermögen ist die Amazon- Aktie, deren Wert alleine heuer um ein Drittel gestiegen ist. Weil der aus Albuquerque im US- Bundesstaat New Mexico stammende Bezos noch immer rund 17 Prozent an dem Onlinehändler hält, stieg auch sein Vermögen entsprechend an. Laut Angaben von Experten stieg das Vermögen des 53- Jährigen in den vergangenen fünf Jahren um 65,2 Milliarden Dollar (rund 56,8 Mrd. Euro).

Foto: AP

Wie gigantisch das Vermögen von Bezos ist, zeigt eindrucksvoll der Umstand, dass es höher ist als das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Ländern wie Luxemburg, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta und Zypern im Vorjahr.