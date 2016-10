Amazon bot "sexy Burka" als Halloween- Kostüm an

Eigentlich sollte die Burka der Vollverschleierung des Körpers dienen, doch diesen Zweck hätte das angebotene "Kleidungsstück" wohl ganz offensichtlich nicht erfüllen können. Das knappe Kleidchen bedeckt hier gerade das Nötigste, lässt eine ganze Menge Beinfreiheit und gewährt auch auf Höhe des Dekolletés tiefe Einblicke. Gerade noch die Arme werden vergleichsweise keusch unter langen Ärmeln versteckt.

Für den ein oder anderen vielleicht durchaus erheiternd - Blicke zieht das Stückchen Stoff mit Sicherheit auf sich -, doch für Gläubige stellte die bestellbare "sexy Burka" einen überaus großen Affront dar, wie die "Huffingtonpost" berichtete.

"Ihr seid ekelhafte Rassisten"

Und seinem Unmut ließ so mancher muslimische Amazon- Kunde gleich in den Rezensionen unterhalb des Produkts freien Lauf. "Ihr seid alle ekelhafte Rassisten. Euer Kostüm hat nichts mit meiner Kultur zu tun", ist in einer der Bewertungen etwa zu lesen.

Sollte das Outfit bereits auf der Wunschliste für die kommende Halloween- Party stehen, so muss an dieser Stelle enttäuscht werden. Denn die "sexy Burka" wurde mittlerweile von der Amazon- Seite entfernt. Für den Drittanbieter, der das Outfit auf die Verkaufsplattform stellte, könnte der Fall jedenfalls Konsequenzen haben. "Alle Drittanbieter auf unserer Seite müssen sich an unsere Richtlinien halten. Andernfalls müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Zu diesen gehört auch die Löschung des Accounts", sagte ein Sprecher des Online- Riesen gegenüber der britischen Nachrichtenagentur SWNS.

Foto: Screenshot amazon.co.uk

Wer allerdings zu Halloween auf ein knappes Kostüm nicht verzichten will: Ein gänzlich unzüchtiges Nonnen- Kostüm oder ein verführerisches Priester- Outfit ist nach wie vor zu haben.