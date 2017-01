Als Baby entführt: Mädchen nach 18 Jahren gefunden

Kamiyah Mobley wurde als Baby aus einer Geburtsklinik in Jacksonville im US- Bundesstaat Florida entführt, nun hat sich ihr Schicksal nach 18 Jahren in South Carolina aufgeklärt. Die junge Frau sei gesund und lebe ein normales Leben, sagte die Polizei am Freitag. Die heute 51- jährige Gloria Williams, die das Neugeborene nur Stunden nach der Geburt unter einem Vorwand von der leiblichen Mutter getrennt und gekidnappt hatte, wurde festgenommen.