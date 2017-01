"Allahu Akbar"- Überfall auf spanischen Supermarkt

Die Tat ereignete sich gegen 14 Uhr im Supermarkt der Stadt im Nordwesten des Landes an der portugiesischen Grenze. Laut Augenzeugen stürmte der bewaffnete Mann beim Eingang herein und eröffnete sofort das Feuer. Angestellte berichteten, dass der 35- Jährige, der vollkommen verwirrt wirkte, bis zu sechs Mal geschossen habe. Dabei traf er unter anderem eine Auslagenscheibe sowie alkoholische Getränke in einem Regal.

Polizei konnte Täter überwältigen

Danach stürmte der Mann durch das Lokal und verschreckte mehrere Kunden. In der Zwischenzeit trafen die alarmierten Polizisten in dem Supermarkt ein. Sie überwältigten den 35- Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt eine Banane und eine Zigarette in den Händen hielt, und verhafteten ihn. Laut ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Täter um einen Spanier handeln, der in der Nachbarschaft des Supermarktes wohnt und schon länger an psychischen Störungen leidet.