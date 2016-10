Aleppo: Wer bleibt, dem droht "unentrinnbares Los"

Die Versorgungswege der Rebellen im Norden der Stadt seien abgeschnitten worden, zudem habe das Militär Kenntnis über sämtliche Rebellenstellungen und Waffenlager in der Stadt. Das Militär von Machthaber Bashar al- Assad treibt seit Tagen mit russischer Unterstützung eine Großoffensive in Aleppo voran. Am Mittwoch kündigte die Heeresleitung staatlichen Medien zufolge an, die Angriffe auf den Osten der Stadt aus humanitären Gründen zurückzufahren.

UNO- Sondergesandter: Bis Weihnachten droht völlige Zerstörung

Der UNO- Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, warnte am Donnerstag vor der völligen Zerstörung des Ostteils von Aleppo bis Weihnachten. Tausende weitere Zivilisten würden umkommen und Tausende zu fliehen versuchen, wenn die von Russland unterstützte syrische Luftwaffe ihre Angriffe in den nächsten Wochen ungehindert fortsetze, sagte de Mistura in Genf. Die Welt habe die moralische Pflicht, die humanitäre Tragödie zu beenden, die sich in Aleppo abspiele.

UNO-Vermittler de Mistura Foto: APA/AFP/Fabrice Coffrini

Allein in den vergangenen Tagen seien durch die anhaltenden Bombardierungen in Ost- Aleppo mehr als 300 Menschen getötet worden - unter ihnen etwa 100 Kinder. Russland und Syrien müssten sich fragen lassen, ob sie tatsächlich wegen noch rund 900 bis 1000 Al- Nusra- Kämpfern in Ost- Aleppo ein Stadtgebiet mit 275.000 Einwohnern - unter ihnen rund 100.000 Kinder - völlig in Schutt und Asche legen wollten, so de Mistura.