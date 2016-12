Aleppo: Busse attackiert und in Brand gesteckt

Seit der Aussetzung der Evakuierung der Rebellengebiete in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo harren seit Freitag Tausende Menschen in klirrender Kälte in den zerbombten Stadtteilen aus. Nun keimt wieder etwas Hoffnung aus. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Sana am Sonntagnachmittag meldete, fuhren wieder die Busse unter Aufsicht des Roten Kreuzes. Allerdings wurden wenig später sowohl von Oppositionellen als auch von Regierungsseite Berichte über angegriffene und in Brand gesteckte Evakuierungsbuss verbreitet. In sozialen Netzwerken wurden Bilder von den brennenden Fahrzeugen gepostet.