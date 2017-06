Alarm auf Mallorca: Haie direkt an Badestränden

Der Albtraum eines jeden Strandurlaubers ist an diesem Wochenende für viele Badegäste auf Mallorca wahr geworden: Am Samstag tauchte inmitten zahlreicher im Wasser planschender Menschen bei Illetas plötzlich ein zwei Meter langer Blauhai auf. Nur einen Tag später wurde dann am Strand von Cala Major ein Raubtier im Meer gesichtet.