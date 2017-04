AKP- Anhänger droht alevitischen Wählern

In einem Facebook- Posting vom 18. April zeigt sich Ridvan I. mit einem Gewehr in der Hand vor einem Wahllokal im türkischen Dorf Hasköy nahe der Stadt Mus. Darunter schreibt er: "In meinem Wahlkreisdorf gibt es 305 Stimmen. Diese 305 Stimmen werden mit Gottes Erlaubnis alle mit Ja stimmen. Die ganze Türkei soll gesegnet werden." I. will ein Ja für Erdogan - und wer sich dem nicht beugt muss mit Konsequenzen rechnen.

AKP unterdrückt Aleviten

In Mus lebt eine große Anzahl an alevitischen Türken. Seit dem Aufstieg der AKP in der Türkei, werden viele alevitische Dörfer und Städte in Angst und Schrecken versetzt. Wo früher in Mus noch die kurdisch- türkischen Parteien HDP und CHP an der Macht waren, hat die AKP nun immer mehr fundamentalistische und sunnitische Kurden für sich gewinnen können. Erdogans Ausnahmezustand hat eine Welle der Unterdrückung für alevitische Türken ins Rollen gebracht. Viele östliche Gebiete in der Türkei, in denen eine Mehrheit an Aleviten lebt, sehen sich mit Bedrohungen konfrontiert.

In der Türkei werden noch immer religiöse Minderheiten unterdrückt. Regelmäßig demonstrieren Aleviten für ihre Rechte und wollen auf die ungerechte Minderheitenpolitik aufmerksam machen. Wo Erdogan selbst noch am 31. Oktober 2012 die in Deutschland lebende alevitische Gemeinde dazu aufrief, für ihre Rechte zu kämpfen, erscheint es widersprüchlich, dass seine Anhänger ebendiese Glaubensgemeinde unterdrücken und ihr mit Gewalt drohen.

Foto: AFP

Brandanschlag von Sivas

In den 1990er- Jahren fanden in der Türkei viele Angriffe auf Aleviten statt. Der Brandanschlag von Sivas ist nur einer der vielen religiös motivierten Anschlägen auf türkische Aleviten. Am 2. Juli 1993 wurde in der Stadt Sivas ein Anschlag auf die Teilnehmer eines alevitischen Festivals verübt und anschließend das Madimak- Hotel in Brand gesetzt.