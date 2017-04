Air Marshal vergisst geladene Dienstwaffe am Klo!

Der Vorfall ereignete sich laut einem Bericht der Website "Aviation Herald" bereits am 6. April. Demnach fand ein Passagier während eines Atlantikflugs von Manchester nach New York auf der Toilette einer Delta Airlines- Maschine eine geladene Waffe. Der Reisende übergab seinen Fund dem Bordpersonal, das die Waffe dann an die Besitzerin zurückgab: eine Luftsicherheitsbeamtin, die ihre Waffe im Toilettenraum vergessen hatte.

Sogenannte Air Marshals (übersetzt Luft- Marschalle) sind Beamte, die in Passagiermaschinen in Zivil mitfliegen, um für Sicherheit zu sorgen. Eingeführt wurde diese Art bewaffneter Flugbegleitung nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Damals hatten Terroristen Passagierflugzeuge entführt und sie dann unter anderem in die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Center gesteuert.