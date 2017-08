Air Berlin: Ryanair reicht Kartellbeschwerde ein

Das deutsche Wirtschaftsministerium hat kartellrechtliche Bedenken des irischen Billigfliegers Ryanair wegen der Staatshilfen für die insolvente deutsche Niki- Muttergesellschaft Air Berlin zurückgewiesen. Dies sei eine "abwegige These", denn es sei nicht so, dass am Ende eine einzige Airline Air Berlin übernehmen werde, sagte Staatssekretär Matthias Machnig (SPD). Die zweitgrößte deutsche Fluglinie hatte am Dienstag einen Insolvenzantrag gestellt.