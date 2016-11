Afghanistan: Selbstmordanschlag auf US- Stützpunkt

Die Explosion hatte sich in der Nähe einer Kantine ereignet. Vonseiten des US- Militärs gab es vorerst keine Verlautbarung zu dem Vorfall. Laut einer NATO- Mitteilung ereignete sich die Explosion in der Früh gegen 5.30 Uhr Ortszeit. Medizinische Teams und zusätzliche Sicherheitsverbände seien im Einsatz.

Bagram ist der größte Stützpunkt der US- Truppen in Afghanistan. Dort befindet sich auch das Hauptquartier der US- Streitkräfte in Afghanistan. Gegenwärtig sind noch knapp 10.000 US- Soldaten im Land.

Bagram- Stützpunkt immer wieder Ziel von Attacken

Der Stützpunkt in Bagram wird immer wieder von Taliban- Kämpfern attackiert. Bei einem der tödlichsten Angriffe der letzten Zeit waren im Dezember 2015 sechs US- Soldaten nahe dem Stützpunkt durch einen Selbstmordattentäter getötet worden.

In der Nacht auf Freitag hatten radikalislamische Taliban- Kämpfer das deutsche Generalkonsulat im nordafghanischen Mazar- i-Sharif angegriffen. Dabei wurden mindestens sechs Menschen getötet und fast 130 weitere verletzt.