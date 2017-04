Afghanistan: 140 Tote bei Angriff auf Militärbasis

Bei einer Attacke der radikalislamischen Taliban auf einen Armeestützpunkt in Mazar- i-Sharif im Norden Afghanistans sind am Freitag mindestens 140 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Es sei der bisher tödlichste Anschlag auf eine Militärbasis, hieß es am Samstag von offizieller Seite.