AfD tritt mit rechtsnationalem Vize Gauland an

Gauland gilt als einer der einflussreichsten Politiker in der Partei. Kritiker werfen ihm vor, keinen klaren Trennungsstrich zur rechtsextremen NPD zu ziehen. Er selbst weist Vorwürfe zurück, in der AfD gebe rassistische und fremdenfeindliche Tendenzen. Weidel wurde lange Zeit dem Petry- Lager zugerechnet und versuchte sich als Finanz- und Wirtschaftsexpertin zu etablieren.

Foto: AFP

Wahlprogramm rechts von CDU/CSU fixiert

Die AfD beschloss zudem am Sonntag ihr Wahlprogramm, mit dem sie in fünf Monaten erstmals in den Bundestag einziehen will. Die Delegierten des Bundesparteitags in Köln verabschiedeten mit großer Mehrheit das Programm, mit dem sich die Partei im Wahlkampf als politische Kraft rechts von der CDU/CSU positioniert.

Alexander Gauland küsst die Hand der Parteivorsitzenden Frauke Petry. Foto: AFP

Die AfD setzt auf rigorose Maßnahmen in der Flüchtlingspolitik, sie will unter anderem eine jährliche Mindest- Abschiebequote und ist gegen jeglichen Familiennachzug. Kriminelle Migranten sollen ausgebürgert werden. Bekräftigt wird der Anti- Islam- Kurs der Partei mit der Aussage, der Islam "gehört nicht zu Deutschland".

Der AfD-Parteitag in Köln wurde von Massenprotesten begleitet. Foto: AFP

AfD will "aktive Bevölkerungspolitik"

Breiten Raum auf dem Parteitag nahm das Thema Familie ein. Die AfD will den "Trend zur Selbstabschaffung" der Deutschen stoppen, wofür eine "aktive Bevölkerungspolitik" nötig sei. Gebraucht würden Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenzahl.

Weitere Forderungen des Wahlprogramms sind der Euro- Ausstieg, bundesweite Volksentscheide, die Rücknahme der Energiewende und die Abschaffung des Rundfunkbeitrags.

Zehntausend Menschen gingen in Köln auf die Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren. Foto: AFP

Petry vor dem Aus?

Der zweitägige Parteitag stand im Zeichen der Programmdebatte, gleich zu Beginn wurden Themen mit großem Streitpotenzial ausgeklammert. So lehnten es die Delegierten ab, die von Petry gewünschte Kursklärung vorzunehmen. Die AfD- Chefin wollte die Partei auf einen "realpolitischen Weg" mit dem Ziel des Mitregierens festlegen.

Fakt ist: Seit Monaten sägen der Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke und Andre Poggenburg aus Sachsen- Anhalt an Petrys Stuhl. Unterstützung erhalten sie von Ideologen wie Vize- Chefin Beatrix von Storch, Taktikern wie Gauland und Meuthen, der von Petry schon manches Mal ausmanövriert worden war.

AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry beim Bundesparteitag in Köln am 22.April. Foto: APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Partei droht erneute Spaltung nach Bundestagswahl

Petry konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen. Die 41- Jährige gratulierte Gauland und Weidel tapfer, auch wenn ihr nun wohl noch mehr Gegenwind entgegenbläst. Eine erneute Spaltung ist nicht mehr ausgeschlossen, womöglich nach der Bundestagswahl. Ob Petry mit ihren Mitstreitern den endgültigen Bruch vollziehen wird, bleibt ihr Geheimnis. Als Spitzenkandidatin der sächsischen AfD kann sie jedenfalls mit einem Abgeordnetensitz im Bundestag rechnen.