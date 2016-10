AfD- Nähe? "Das ist rechter Schmieren- Journalismus"

Hintergrund seiner Kritik war ein Interview zwischen der Fraktionsvorsitzenden der Linken, Sahra Wagenknecht, und der Parteivorsitzenden der AfD, Frauke Petry, in der "Frankfurter Sonntagszeitung" am Wochenende, das das die Tageszeitung "taz" kommentierte. Petry betonte darin mehrmals inhaltliche Überschneidungen ihrer Partei mit der Linken, während Wagenknecht vehement die gegensätzlichen Positionen in der Flüchtlingspolitik und im Asylrecht hervorhob.

Lafontaine spricht von "Kampfpresse"

Eine "taz"- Redakteurin bezeichnete daraufhin das gemeinsame Interview der beiden in ihrem Artikel als "rechtes Konsensgespräch" und unterstrich die Gemeinsamkeiten zwischen AfD und der Linken. Den "taz"- Artikel verurteilte Lafontaine auf seiner Facebook- Seite heftig. In dem Text von Herrmann sah er einen weiteren Teil einer Kampagne "der neoliberalen Kampfpresse", die versuche, die Linke in die Nähe der AfD zu rücken.

"Es war nicht der erste Versuch der Presse, die Linke und die AfD in einen Topf zu schmeißen. Als ich Vorsitzender der Linken war, hat der Vorstandsvorsitzende des Springer- Konzerns, Matthias Döpfner, versucht, mit rechtes Gedankengut nachzuweisen", fügte Lafontaine hinzu.