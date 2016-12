Älteste Bank der Welt wird verstaatlicht

Weil die privaten Rettungsversuche der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi fehlgeschlagen haben, greift nun die Regierung in Rom mit einem milliardenschweren Rettungspaket ein. Ministerpräsident Paolo Gentiloni verkündete in der Nacht auf Freitag, dass sein Kabinett ein Paket in der Höhe von 20 Milliarden Euro geschnürt habe. Das Parlament hatte bereits am Mittwoch grünes Licht für die drittgrößte Bank Italiens und gleichzeitig des ältesten Finanzinstituts der Welt gegeben. Faktisch bedeutet die Intervention eine Verstaatlichung.