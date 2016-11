Ägypten: Frauenrechtlerin an Ausreise gehindert

Eklat vor der Verleihung der "Alternativen Nobelpreise" (Right Livelihood Awards) am Freitag im schwedischen Stockholm: Die Regierung in Kairo hat ein Ausreiseverbot gegen die ägyptische Frauenrechtlerin Mozn Hassan verhängt, wodurch ihr die Entgegennahme der Auszeichnung unmöglich gemacht wurde. Zu den Preisträgern zählt auch die türkische Oppositionszeitung "Cumhuriyet", doch deren gesamte Führungsriege befindet sich derzeit bekanntlich in Haft.