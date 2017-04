86- jährige Aktivistin sprayt in Bern für Frieden

"Geld für Waffen tötet." Diesen Satz hat am Dienstag eine 86- jährige Schweizer Friedensaktivistin mit roter Farbe an eine Bauwand vor der Schweizer Nationalbank in Bern gesprüht und damit für Aufsehen gesorgt. Mit ihrer Aktion wollte Louise Schneider nach eigenen Aussagen Investitionen in Rüstungskonzerne anprangern.