60- Millionen- Dollar- Buchvertrag für die Obamas

Das in New York ansässige Verlagshaus Penguin Random House hat einen der derzeit begehrtesten Buchverträge abgeschlossen: die gemeinsamen Memoiren des ehemaligen US- Präsidenten Barack Obama und seiner Ehefrau Michelle. Um das Buch weltweit in die Läden bringen zu können, muss der Verlag aber rekordverdächtig tief in die Tasche greifen.