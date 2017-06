54 Grad! Hitzerekord im Iran - und auch weltweit?

Zunächst postete der Meteorologe Etienne Kapikian von MeteoFrance auf Twitter, dass am Donnerstag in Ahvaz 53,7 Grad Celsius gemessen worden seien:

Laut Kapikian sei dies "ein neuer nationaler Rekord" und die höchste je im Juni in Asien gemessene Temperatur. Die bis dahin höchste im Iran gemessene Temperatur war 127,4 Grad Fahreinheit - 53 Grad Celsius - gewesen.

Wetter- Website listet 54,0 Grad auf

Die Website "Weather Underground" listete für die 1,1- Millionen- Einwohner- Stadt für Donnerstag knapp vor 17 Uhr allerdings 54,0 Grad auf. Sollte sich diese Messung als korrekt herausstellen, wäre das zum dritten Mal die höchste seit Beginn der Aufzeichnungen auf der Erde gemessene Temperatur. Bisher waren ebenfalls 129,2 Grad Fahreinheit (54 Grad Celsius) in Mitribah (Kuwait) am 21. Juli 2016 sowie am 30. Juni 2013 im Death Valley (Kalifornien) gemessen worden.

Zwar waren in den vergangenen Jahren auch aus anderen Teilen der Erde ebenso hohe oder noch höhere Temperaturen gemeldet worden, doch überprüft werden konnten sie nicht. So war ein Wert von 54,4 Grad vom 16. Juli 2010, ebenfalls aus Mitribah, einmal als die höchste Temperatur gemeldet worden, doch sei dieser Wert wegen eines defekten Sensors nicht anerkannt worden, schreibt "Weather Underground".

Allzeitrekord aus dem Death Valley "meteorologisch nicht möglich"

Auch wurde der offizielle Allzeitrekord von 57 Grad Celsius (134 Grad Fahrenheit), gemessen am 10. Juli 1913 im Death Valley, nachträglich in Zweifel gezogen. Ein Wetterhistoriker behauptete laut "Washington Post" im vergangenen Jahr, dass dies aus meteorologischer Sicht "nicht möglich" gewesen sei.

Vermutlich ebenso wenig wie die 1922 bzw. 1923 in Libyen angeblich gemessenen 57,8 bzw. 57,3 Grad - oder die 2003 im australischen Outback in Queensland behaupteten 69,3 Grad.