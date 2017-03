51.500 : Trumps Ex- Berater bekam russische Gelder

Dies geht aus neuen Dokumenten hervor, die der demokratische Kongressabgeordnete Elijah Cummings am Donnerstag veröffentlichte. Die Gala wurde im Dezember 2015 vom russischen Fernsehsender RT veranstaltet, der von den USA inzwischen als ein Werkzeug des russischen Geheimdienstes angesehen wird.

Flynn kassierte allein für den Besuch einer Gala an der Seite von Putin (siehe Bild) 30.500 Euro. Foto: AP

Die Moskau- Reise Flynns samt Teilnahme an der Veranstaltung ist wohlbekannt. Fotos von der Gala zeigen ihn als Tischnachbarn des russischen Präsidenten. Sein Honorar für den Abend jedoch war bisher nicht öffentlich. Cummings forderte eine Untersuchung, ob Flynn weitere russische Zahlungen erhalten habe.

492.000 Euro für Lobby- Tätigkeiten für die Türkei

In einem Schreiben an Verteidigungsminister James Mattis und den Chef der US- Bundespolizei FBI, James Comey, listete Cummings weitere Einnahmen Flynns auf: darunter 10.440 Euro aus der Kasse einer russischen Charter- Fluggesellschaft und 10.440 Euro von einer US- Filiale der russischen Internet- Sicherheitsfirma Kaspersky. Darüber hinaus soll Flynn Ende vergangenen Jahres 492.000 Euro für Lobby- Tätigkeiten für die Türkei erhalten haben.

Video: Trumps Sicherheitschef trat Mite Februar zurück

Flynn- Rücktritt wegen falscher Angaben

Flynn war Mitte Februar offiziell wegen falscher Angaben über Telefonate mit dem russischen Botschafter zurückgetreten. Er hatte vor Antritt der Trump- Regierung mit Botschafter Sergej Kisljak telefoniert. Die Gespräche wurden vom FBI abgehört. Dadurch kam heraus, dass es um die vom damaligen Präsidenten Barack Obama wegen der Cyberattacken verhängten Russland- Sanktionen ging - dies hatte Flynn geleugnet. Die offizielle Begründung für seinen Rücktritt lautete, dass er Vizepräsident Mike Pence falsch über die Telefonate informiert habe.

Russischer Politiker: "Flynn wurde zum Rücktritt gezwungen"

Ein hochrangiger russischer Außenpolitiker wertet den Rücktritt als Versuch, eine Annäherung zwischen den Regierungen in Washington und Moskau zu behindern. "Es ist offensichtlich, dass Flynn sein Rücktrittsgesuch unter Druck schreiben musste", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Parlament, Leonid Sluzki, am Dienstag. Ziel sei auch gewesen, das Vertrauen in die neue US- Regierung zu untergraben. "Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt", so Sluzki laut Nachrichtenagentur RIA.