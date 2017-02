500.000 Menschen in Rumänien auf den Straßen

Der Druck auf die erst seit einem Monat amtierende rumänische Regierung lässt nicht nach: Obwohl sie am Wochenende nach Massenprotesten ihr umstrittenes Dekret zur Strafminderung bei Korruption zurücknahm, gingen am Sonntag erneut Hunderttausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße. Landesweit beteiligten sich nach Schätzungen mehrerer Fernsehsender 500.000 Menschen an den Protesten, allein in der Hauptstadt Bukarest waren es mehr als 200.000 Teilnehmer.