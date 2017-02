500 Migranten stürmen spanische Exklave Ceuta

Hunderte Migranten haben am Freitag die spanische Exklave Ceuta in Marokko gestürmt. Etwa 500 Personen sei es gelungen, in der Früh den Grenzzaun zu überwinden, teilten Rettungskräfte auf Twitter mit. Auch die Polizei sprach von "Hunderten Flüchtlingen", demnach wurden mehrere Menschen verletzt.