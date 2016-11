50 Millionen chronisch Kranke pro Jahr in der EU

Rund 50 Millionen Menschen sind in der EU mehrfach chronisch krank, mehr als eine halbe Million im erwerbsfähigen Alter sterben jedes Jahr an solchen Krankheiten. Der EU- Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis verwies am Mittwoch darauf, dass daraus jährliche Kosten von 115 Milliarden Euro für die Volkswirtschaften in der Europäischen Union entstünden.