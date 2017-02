3 Amokfahrten in nur 18 Stunden - Toter, Verletzte

Gleich drei Amokfahrten überschatten die Karnevalsfeiern auf der Welt. Erst raste im deutschen Heidelberg ein Student mit einem Mietauto in eine Menschenmenge. Dann fuhr ein Alkolenker in der US- Stadt New Orleans in einen Karnevalsumzug. Wenige Stunden später raste auch in London ein Wagen in eine Gruppe Fußgänger.