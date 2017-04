238 Terror- Tote: Frankreich wählt heute in Angst

Dieser Präsident wird bestimmen, wer heute in der ersten Runde als Zweiter, also als Herausforderer von Marine Le Pen, in die Stichwahl am 7. Mai kommt. Dass "Kriegsherrin" Le Pen durch die zahlreichen Anschläge mit 238 Toten und 855 Verletzten Rückenwind im Wahlgeschehen bekommt, steht wohl fest . Zwei Tage vor der Präsidentschaftswahl forderte sie "eine Nation, die die Naivität ablegt".

Elf Kandidaten in erster Runde

Der erste Wahlgang am Sonntag unter den elf Präsidentschaftskandidaten gilt als politischer "Schönheitswettbewerb". Er entscheidet über die ersten zwei für die Stichwahl. Frankreich hat unter den elf Kandidaten gleich zwei mit Extrempositionen: die Rechtspopulistin Le Pen und den Linkspopulisten Jean Luc Mélenchon.

Linkspopulist Jean Luc Mélenchon Foto: AP

Der Zweite entscheidet über Präsidentenamt

Als Dritter und Vierter im Rennen bewerben sich der Linksliberale Emmanuel Macron und der Konservative François Fillon. Wer als nächster Staatspräsident aus der Stichwahl am 7. Mai hervorgeht, hängt davon ab, wer der Herausforderer von Le Pen wird. Falls es Macron oder Fillon sind, werden so gut wie alle anderen politischen Kräfte in Frankreich einen dieser beiden Kandidaten in Solidarität unterstützen, um Le Pen zu verhindern.

Emmanuel Macron ist Hoffnungsträger der politischen Mitte. Foto: EPA

Bannerträger der Konservativen: Ex-Premier François Fillon Foto: AP

Mélenchon mangelt es an Unterstützung

Sollte es aber zu einer Stichwahl zwischen den beiden Extremkandidaten Le Pen und Mélenchon kommen, dann kann der Linkspopulist Mélenchon nicht mit allgemeiner Unterstützung rechnen. Viele Wähler würden auch zuhause bleiben.

Damit stiege die Chance für Marine Le Pen, doch die absolute Mehrheit von 50 Prozent und darüber zu erreichen. Unter den elf Kandidaten im ersten Wahldurchgang pendeln die vier Bestplatzierten laut letzten Umfragen zwischen 15 und 25 Prozent mit Marine Le Pen an der Spitze. Die Wahllokale schließen um 20 Uhr. Danach werden die Wählerbefragungen veröffentlicht.

Die Franzosen haben die Qual der Wahl: Elf Kandidaten stehen in der ersten Runde zur Abstimmung. Foto: AFP

Kurt Seinitz, Kronen Zeitung/krone.at