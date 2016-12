23- Jähriger tötet in Frankreich drei Pensionisten

Der 23- Jährige steht im Verdacht, in der Nacht auf Montag in Chabeuil, einer Gemeinde im Department Drome, eine 80- jährige Frau getötet zu haben, wie der Sender BFMTV unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete. In der Nachbargemeinde Montvendre wurden zudem die Leichen eines älteren Paares gefunden. Das Paar sei in derselben Nacht getötet worden.

In diesem Haus in Chabeuil wurde eine 80-jährige Frau getötet, in einem Nachbarort ein Paar. Foto: APA/AFP/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Foto: APA/AFP/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Nur Stunden später ausfindig gemacht

Aufgrund von Videoaufnahmen und einer intensiven Fahndung, an der auch zwei Hubschrauber beteiligt waren, konnte die Polizei den Verdächtigen nur Stunden später ausfindig machen. Beamte nahmen den Verdächtigen am Montagvormittag am TGV- Bahnhof von Avignon fest, wie der Sender France Bleu berichtete - rund 100 Kilometer von den Tatorten entfernt.

Unterwegs habe der Verdächtige, der aus einem Vorort von Paris stammen soll, in der Stadt Orange zudem mit einem Stein und einem Messer zwei weitere Personen verletzt.