220 Flüchtlinge stürmen spanische Exklave Ceuta

Rund 220 Afrikaner haben gegen den Widerstand der Polizei die Grenzanlagen der spanischen Exklave Ceuta in Marokko überwunden und sind damit auf EU- Territorium vorgedrungen. Die Migranten stießen am Montag zwei Tore am Grenzzaun auf, wie die spanische Regierung mitteilte. Dabei seien 32 Migranten und drei Polizisten verletzt worden und mussten ärztlich behandelt werden.