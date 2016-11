20 Stahlarbeiter knacken 421- Mio- Dollar- Jackpot

Eine 20- köpfige Tippgemeinschaft von Stahlarbeitern aus Tennessee hat einen Jackpot von stolzen 421 Millionen US- Dollar (rund 406 Mio. Euro) geknackt. Die Spieler, die seit Längerem wöchentlich 120 Dollar in die "Powerball"- Lotterie investieren, stammen aus 13 verschiedenen Städten des US- Bundesstaates, berichtete die Zeitung "The Tennessean". Sie nennen sich die "Tennessee 20".