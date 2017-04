20 Prozent der syrischen Kampfjets zerstört

Die USA haben nach eigenen Angaben bei ihrem Angriff auf einen Stützpunkt der syrischen Luftwaffe in der vergangenen Woche 20 Prozent der einsatzfähigen syrischen Kampfflugzeuge zerstört. Das gab US- Verteidigungsminister James Mattis in einem Statement am Montag in Washington bekannt. Zusätzlich seien Tankanlagen und Luftabwehrsysteme zerstört oder beschädigt worden, hieß es weiter.