17 Milliarden Euro russisches Schwarzgeld in EU

Die Rechercheplattform "Dossier" hat ein russisches Geldwäschenetzwerk aufgedeckt, das binnen weniger Jahre über 16 Milliarden Euro über dubiose Kanäle rein gewaschen haben soll. Auch Firmen in Österreich sollen Nutznießer gewesen sein. So sollen in den Jahren 2010 bis 2014 4,1 Millionen Euro in 88 Transaktionen an 32 österreichische Empfänger geflossen sein. Allerdings dürften die meisten der österreichischen Empfänger "ohne ihr Wissen Teil des Netzwerks der mutmaßlichen Geldwäscher geworden sein", schreibt "Dossier" online.