15 Tote bei Explosionen bei Istanbuler Stadion

Bei Anschlägen in der türkischen Metropole Istanbul sind am Samstagabend mindestens 15 Menschen getötet worden. 69 Menschen wurden verletzt, als zunächst vor dem Besiktas- Fußballstation eine Autobombe hochging und sich später in einem Park in der Nähe ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. "Leider gab es Märtyrer und Verletzte", sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und verurteilte die Tat nach Angaben der staatlichen Agentur Anadolu aufs Schärfste.