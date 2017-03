13 Millionen Niederländer wählen neues Parlament

Sowohl die Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) als auch die Partei für Freiheit (PVV) könnten vom Streit mit der Türkei profitieren - aber auch die Migrantenpartei DENK. Die bisher mitregierende sozialdemokratische PvdA hingegen muss mit großen Verlusten rechnen. Eine Regierungsbeteiligung Wilders scheint jedoch unwahrscheinlich, denn Rutte schloss eine Zusammenarbeit mit Wilders bereits kategorisch aus, geeignete Koalitionspartner könnten die christdemokratische CDA und die sozialliberale D66 sein. Experten rechnen mit monatelangen Koalitionsverhandlungen und bis zu fünf Parteien in der Regierung.

In Österreich lebende Niederländer können ihre Stimme per Briefwahl, persönlich in einem Wahllokal in den Niederlanden oder durch eine Bevollmächtigung einer in den Niederlanden lebenden Person abgeben. Ein eigenes Wahllokal gibt es in Österreich nicht. Derzeit leben hierzulande rund 8800 niederländische Staatsbürger, der Großteil von ihnen in Tirol und Wien.

Mark Rutte bei der Stimmabgabe Foto: AFP

Wilders verliert in Umfragen

Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Wahl hat die PVV von Wilders in den Umfragen erneut stark verloren. Nach den Analysen von vier Instituten wird sie sicher nicht die stärkste Partei werden, nach den am Dienstagabend veröffentlichten letzten Umfragen könnte sie auf nur noch rund 13 Prozent kommen. Die rechtsliberale Regierungspartei VVD konnte ihren Vorsprung in den Umfragen deutlich ausbauen und liegt nun bei bis zu 20 Prozent. Damit würde die VVD zwischen 24 und 28 Sitze im 150 Mandate zählenden Parlament erlangen - allerdings deutlich weniger als die 40 aktuellen Sitze.

Geert Wilders im Wahllokal Foto: AFP

Wahlkampf geprägt vom Zerwürfnis mit Ankara

Der Wahlkampf war geprägt vom tiefen Zerwürfnis zwischen Den Haag und Ankara. Türkische Minister wurden an Wahlkampfauftritten im Land gehindert und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan überzog die Niederländer mit Nazi- Vorwürfen. Am Mittwoch warf er dem Land ungeachtet historischer Tatsachen vor, sie hätten 1995 im bosnischen Srebrenica "mehr als 8000 bosnische Muslime massakriert".

Geert Wilders (Hintergrund) und Mark Rutte Foto: AFP/Yves Herman

Zugleich bemühte er neuerlich einen Nazi- Vergleich. "Der Geist des Faschismus geht um in den Straßen Europas", sagte er. EU- Spitzenpolitiker stellten sich am Wahltag demonstrativ hinter die Niederlande. "Wir alle sind solidarisch mit den Niederlanden", sagte EU- Ratspräsident Donald Tusk im Europaparlament in Straßburg.